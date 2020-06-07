Суд вернул в полицию протоколы о задержанных за пикеты журналистах

https://static.news.ru/photo/000c3246-a977-11ea-af09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тверской суд Москвы не стал рассматривать протоколы, составленные на журналистов за одиночные пикеты в поддержку задержанного сотрудника «Новой газеты» Ильи Азара, и вернул их в полицию.

Суд вернул в полицию протоколы об административных правонарушениях в отношении Смирнова, Плющева, Фельгенгауэр, Лотырёвой, — передаёт РИА Новости слова источника в суде.

В конце мая Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Коллеги Азара провели пикеты в его поддержку, в результате чего 10 человек были задержаны. На них составили протоколы о нарушении самоизоляции. Кроме того, за одиночные протесты в столице были задержаны несколько адвокатов, которые выступали в поддержку своих коллег в Кабардино-Балкарии.

Как ранее писал NEWS.ru, журналист Илья Азар вышел из спецприёмника в Москве. Он пробыл там 10 суток.