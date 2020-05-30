Полиция задержала около 10 человек за пикеты в поддержку журналиста Азара

https://static.news.ru/photo/5fa83b02-a27c-11ea-9f19-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/vk_moscow

Полиция задержала порядка 10 человек за пикеты у здания МВД на Петровке за пикеты в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара. Об этом сообщил адвокат Василий Кушнир.

Сейчас я нахожусь в ОМВД «Тверское», здесь находятся семь человек, ещё двоих везут сюда, и, как мне сообщили, задержания у ГУ МВД Москвы продолжаются, — сказал он ТАСС.

По его словам, среди задержанных много муниципальных депутатов, которых нельзя оформить по статье о нарушении требований по обеспечению режима ЧС (ст. 3.18.1 КоАП).

Однако он напомнил, что 29 мая Мосгорсуд переквалифицировал обвинение активиста Виктора Немытова со статьи «Повторное нарушение правил митинга» на «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации» и отпустил его.

Полиция берёт с задержанных обязательства о явке в суд 11 июня и отпускает, подчеркнул Кушнир.

Ранее, 29 мая, на Петровке задержали во время работы заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и ведущего радиостанции Александра Плющева.

После этого Союз журналистов России обратился в центральный аппарат МВД с жалобой на превышение полномочий сотрудниками полиции, которые задержали журналистов с пресс-картами.

Также главред «Медиазоны» Сергей Смирнов рассказал, что его задержали за несколько секунд пикета, заявив, что «нельзя проводить уличные мероприятия».

Журналисты устроили пикет из-за того, что полицейские задержали их коллегу из «Новой газеты» Илью Азара, который, в свою очередь, выразил протест в поддержку арестованного создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Как писал NEWS.ru, 30 мая полиция уже задержала несколько человек у здания МВД на Петровке за пикет.