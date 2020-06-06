Илья Азар вышел на свободу после административного ареста

https://static.news.ru/photo/935cf1d0-a890-11ea-9e94-fa163e074e61_660.jpg Илья Азар Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналист Илья Азар вышел из спецприёмника в Москве. Он пробыл там 10 суток.

Журналиста задержали за одиночный пикет в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Позже суд признал его виновным по ч. 8 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга), сообщает «Медиазона».

Тверской суд назначил Азару 15 суток ареста 28 мая. 5 июня Мосгорсуд сократил срок его административного ареста до 10 дней.

На следующий день после ареста Азара началась череда одиночных пикетов в его поддержку, которые также сопровождались задержаниями. Пикеты продлились несколько дней.

Ранее NEWS.ru писал о том, что суд арестовал активиста за одиночный пикет в поддержку Ильи Азара.