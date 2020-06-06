Илья Азар вышел на свободу после административного ареста

Журналист Илья Азар вышел из спецприёмника в Москве. Он пробыл там 10 суток.
Журналиста задержали за одиночный пикет в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Позже суд признал его виновным по ч. 8 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга),
Тверской суд назначил Азару 15 суток ареста 28 мая. 5 июня Мосгорсуд сократил срок его административного ареста до 10 дней.
На следующий день после ареста Азара началась череда одиночных пикетов в его поддержку, которые также сопровождались задержаниями. Пикеты продлились несколько дней.
Ранее NEWS.ru писал о том, что суд арестовал активиста за одиночный пикет в поддержку Ильи Азара.
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