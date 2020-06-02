Суд арестовал активиста за одиночный пикет в поддержку Ильи Азара

https://static.news.ru/photo/e6976412-a506-11ea-b678-fa163e074e61_660.jpg Константин Фокин Фото: Константин Фокин/РИА Новости

Преображенский суд Москвы принял решение об аресте активиста Константина Фокина, который встал на одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара возле здания Мосгорсуда.

Арбитраж арестовал мужчину за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, передаёт ТАСС. Москвича лишили свободы сроком на пять суток.

В конце мая Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Как писал NEWS.ru, коллеги Азара провели пикеты в его поддержку, в результате чего 10 человек были задержаны. На них составили протоколы о нарушении самоизоляции. Кроме того, за одиночные протесты в столице были задержаны несколько адвокатов, которые выступали в поддержку своих коллег в Кабардино-Балкарии.