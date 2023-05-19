Суд в ХМАО смягчил наказание за нападение с ножом на критиков СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Радужнинский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры отправил жителя региона в колонию общего режима на два года и четыре месяца за нападение на двух человек с ножом. Суд счел смягчающим обстоятельством то, что потерпевшие дискредитировали армию России. Наказание также смягчили из-за наличия у преступника малолетнего ребенка и отца с инвалидностью, а также из-за раскаяния и извинений.

Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признал противоправность поведения потерпевших, явившегося поводом для совершения преступлений, которые в присутствии подсудимого и еще одного свидетеля публично дискредитировали использование Вооруженных Сил Российской Федерации, — указано в постановлении суда.

Конфликт произошел на кухне в квартире: мужчины пили алкоголь и начали спорить о военной операции на Украине. Подсудимый схватил нож, ударил одного собеседника в затылок и в спину, а другого — в грудь.

Осужденного признали виновным в причинении вреда здоровью с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

В прошлом году в Московской области пожилую женщину насильно выволокли из автобуса из-за критики военной операции на Украине. В автобусе за нее никто не заступился.