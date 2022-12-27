В Подмосковье пожилую женщину выкинули из автобуса за критику СВО

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Долгопрудном Московской области пожилую женщину насильно выволокли из автобуса из-за критики специальной военной операции (СВО), сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». В автобусе за нее никто не заступился.

На кадрах, которые записал один из очевидцев произошедшего, запечатлена женщина в автобусе. Она обсуждала СВО с пассажирками, которые сидели напротив. Женщина начала негативно высказываться о происходящем и добавила, что солдаты на линию фронта «пошли воевать в резиновых сапогах», а танки «на табуретках».

Все разворовано! <...> Я говорю: это империя такая «на табуретках», — сказала пожилая женщина.

После этого мужчина выволок ее на улицу, что видимого возмущения у свидетелей не вызвало.

Ранее Следственный комитет России завершил рассмотрение дела о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России в отношение колумбийца с видом на жительство в РФ Хиральдо Сарая Альберто Энрике. По данным СКР, весной 2022 года он рассылал СМС-сообщения гражданам страны с фейками о российской армии. Сейчас Энрике находится под арестом.