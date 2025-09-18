Суд удовлетворил иск Российского фонда прямых инвестиций против ФБК

Суд удовлетворил иск Российского фонда прямых инвестиций против Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и Марии Певчих (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС со ссылкой на данные из картотеки арбитражных дел. Исковое заявление было подано 17 апреля.

Обращение в суд подали в форме искового заявления по экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений. Детали иска от фонда не сообщаются. Среди третьих и иных лиц никто не значится.

Ранее стало известно, что в отношении блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был подан иск в суд. Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Дважды за последний год он привлекался к административной ответственности за нарушение закона и продолжает распространять свои материалы в одном из мессенджеров без соответствующей плашки.

Протокол о нарушении закона об иноагентах составили и на актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Тот не предоставил органам сведения о себе в нужный срок, и теперь ему грозит штраф.