21 сентября 2025 в 09:07

Суд обязал Певчих удалить видео и платить 75 тысяч рублей в день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Журналист Мария Певчих (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) обязана удалить видеозаписи и опубликовать опровержение своих материалов, следует из постановления на сайте Арбитражного суда Москвы. За каждый день неисполнения решения она должна будет платить 75 тысяч рублей.

Взыскать с Певчих <…> в пользу… управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций… неустойку в размере 75 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда после вступления решения суда в законную силу, — говорится в документе.

Ранее суд удовлетворил иск Российского фонда прямых инвестиций против Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и Певчих. Обращение в суд подали в форме искового заявления по экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений.

Между тем в отношении блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был подан иск в суд. Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Дважды за последний год он привлекался к административной ответственности за нарушение закона и продолжает распространять свои материалы в одном из мессенджеров без соответствующей плашки.

