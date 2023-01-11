Суд из-за болезни Навального перенес рассмотрение иска о водворении в ШИЗО

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Алексей Навальный

Ковровский городской суд Владимирской области перенес рассмотрение иска оппозиционера Алексея Навального от 1 декабря 2022 года об обжаловании постановления о водворении его в штрафной изолятор (ШИЗО), сообщает ТАСС. Такое решение принято из-за болезни заключенного.

Рассмотрение отложили на 20 января в связи с болезнью Навального. Он сам ходатайствовал, — сообщили в суде.

С августа 2022 года оппозиционер подал более 10 исков, оспаривающих действия администрации исправительной колонии № 6 в Мелехове Владимирской области. В удовлетворении половины из них суд отказал.

31 декабря Навального в десятый раз отправили в штрафной изолятор. По словам заключенного, его наказали за то, что он почистил зубы на 36 минут раньше положенного. В изоляторе он проведет 15 суток. Ранее Навальный пожаловался, что к нему в ШИЗО снова подселили бездомного.

Кроме того, на очередном суде, где Навальный оспаривал заключение в штрафной изолятор, он заявил, что для него специально создают грязь в прогулочном дворике, чтобы заставлять его делать уборку. Оппозиционер пожаловался, что за отказ работать его переводят в ШИЗО.