Суд арестовал главу столичного штаба Навального

https://static.news.ru/photo/49e06b2c-5d9e-11eb-b560-fa163e074e61_660.jpg Фото: Олег Степанов/twitter.com

Симоновский суд Москвы арестовал руководителя московского штаба Навального Олега Степанова на пять суток. Ему вменяется организация несогласованной акции.

Решение судьи Симоновского районного суда Лоскутовой: Олегу Степанову арест 5 суток, — говорится в Telegram-канале Степанова.

Ранее стало известно о задержании на несанкционированной акции координатора штаба Навального в Петербурге Ирины Фатьяновой. Всего на митингах в Северной столице были задержаны по меньшей мере 230 человек.

Как сообщил NEWS.ru, на несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального по всей стране были задержаны порядка двух тысяч человек, их число продолжает увеличиваться.

Напомним, не только в столице, но и в других российских городах 23 января прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.