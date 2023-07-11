Стилист раскрыл способы восстановления волос после отпуска Стилист Субота посоветовал пересмотреть домашний уход за волосами после отпуска

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Чтобы восстановить волосы после отпуска, следует пересмотреть домашний уход за ними, если нет возможности обратиться к профессионалу, посоветовал стилист Иван Субота. В разговоре с «Газетой.Ru» он уточнил, что для этого отлично подойдут шампуни глубокой очистки, которые помогут убрать остатки морской соли с кожи головы.

Если у вас нет возможности записаться к стилисту, пересмотрите свой домашний уход. Используйте шампуни глубокой очистки, чтобы очистить кожу головы от остатков морской соли. Ополаскивайте волосы минеральной водой комнатной температуры, — пояснил стилист.

По словам Суботы, в шампунь можно добавить несколько капель масла авокадо или макадамии, чтобы обеспечить дополнительное увлажнение. Стилист также посоветовал не забывать об уходе за волосами во время отпуска. Так, рекомендуется взять с собой в путешествие несмываемые ночные крема и сыворотки, которые защитят от воздействия солнца и морской соли.

Трихолог Наталия Жовтан ранее предупредила, что частое использование сухого шампуня повышает риск выпадения волос. По ее словам, это связано с закупориванием волосяных фолликул, протоков сальных и потовых желез. В связи с этим рекомендуется использовать такие средства не чаще двух-трех раз в месяц.