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07 июля 2025 в 10:21

Лысеющий москвич забросил дымовую шашку в центр по пересадке волос

В Москве мужчина забросил дымовую шашку в центр по пересадке волос из-за цен

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Москве мужчина бросил дымовую шашку в центр пересадки волос, сообщил Telegram-канал SHOT. По данным источника, его возмутили цены на услуги.

Инцидент произошел утром в понедельник, 7 июля, в клинике, расположенной в Напрудном переулке. Мужчина, страдающий от облысения, пришел на консультацию и, изучив прайс-лист, обнаружил, что минимальная цена за процедуру составляет 200 тысяч рублей. После этого он спросил, где находится туалет, бросил туда дымовую шашку и скрылся.

Из-за сильного задымления персонал и посетителей клиники пришлось эвакуировать. Пострадавших нет. Поймали ли правоохранители дебошира, пока не уточняется.

Ранее в иркутском Тулуне пенсионерка стала жертвой мошенников и залила зеленкой помещение банка, выкрикивая провокационные лозунги. В МВД России по региону уточнили, что женщина следовала указаниям аферистов и пыталась выполнить их требования.

В Подмосковье мужчина поджег лес ради забавы, нанеся ущерб на сумму 41 тысяча рублей. В МВД России уточнили, что злоумышленнику было 25 лет.

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