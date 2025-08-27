День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 18:26

Старые пуговицы в деле: неожиданные поделки для дома и души

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

У многих дома до сих пор лежат коробки со старыми пуговицами, доставшимися ещё от бабушек. Выбрасывать их не стоит — из пуговиц можно сделать оригинальные вещи, которые украсят интерьер или станут необычными подарками.

Идеи для использования пуговиц:

  • Подставка под горячее.
    Вырежьте из плотного картона квадрат 15×15 см и плотно выложите на нём пуговицы разного размера. Такая поделка станет полезной вещицей для кухни и добавит уюта.

  • Бусы.
    Подберите яркие пуговицы и соберите их в украшение. Можно сделать как повседневный аксессуар, так и яркое дополнение к костюму для вечеринки.

  • Обновление абажура.
    Обтяните абажур новой тканью и украсьте его пуговицами. Лампа станет стильным акцентом в интерьере.

  • Фоторамка.
    Возьмите старую деревянную рамку, зашкурьте её и покройте клеем. Обклейте поверхность пуговицами разных размеров, а сверху слегка пройдитесь бронзовой акриловой краской губкой. Получится эффектная декоративная вещь.

Из обычных пуговиц можно создавать настоящие дизайнерские детали, которые добавят в дом оригинальности и сделают интерьер по-настоящему уникальным.

рукоделие
пуговицы
советы
творчество
Валерия Мартынович
В. Мартынович
