Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 17:28

Старые подушки как новые — домашний способ убрать запах и вернуть им объем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Подушки со временем теряют свежесть: внутри скапливается влага, пыль и частички кожи, а наполнитель сбивается. Но не всегда нужно покупать новые — вернуть постельным принадлежностям чистоту можно дома.

Для начала снимите наволочку и посыпьте подушку пищевой содой. Оставьте ее на 20 минут, затем хорошо пропылесосьте. Сода впитает лишнюю влагу и поможет убрать неприятный запах.

Если наполнитель можно стирать, используйте деликатный режим при температуре до 40 градусов и включите дополнительное полоскание. После стирки положите в барабан 2–3 теннисных мяча — они помогут расправить комки и вернуть объем. Сушите подушку в проветриваемом месте, периодически встряхивая.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что подушки стали свежее и мягче. Чтобы дольше сохранить их в хорошем состоянии, регулярно проветривайте изделия и используйте защитные чехлы.

Ранее сообщалось, что растрескавшиеся помидоры — частая проблема в разгар лета, когда урожай уже начинает созревать. Но избежать этой неприятности можно без сложных средств.

Проверено редакцией
Читайте также
Капусту теперь не тушу — готовлю по-шикарному в духовке: специи, немного времени — и готово
Общество
Капусту теперь не тушу — готовлю по-шикарному в духовке: специи, немного времени — и готово
Старые подушки как новые: домашняя стирка возвращает мягкость и убирает неприятный запах
Общество
Старые подушки как новые: домашняя стирка возвращает мягкость и убирает неприятный запах
Перестала перекапывать землю под деревьями: чем лучше замульчировать приствольные круги, чтобы не росли сорняки и почва не пересыхала
Общество
Перестала перекапывать землю под деревьями: чем лучше замульчировать приствольные круги, чтобы не росли сорняки и почва не пересыхала
В Калининграде создали самый большой в истории кубок из янтаря
Регионы
В Калининграде создали самый большой в истории кубок из янтаря
В России могут запретить продажу чехлов для алкоголя
Власть
В России могут запретить продажу чехлов для алкоголя
полезные советы
подушки
влага
изделия
чехлы
дома
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин сообщил о подготовке к сентябрьским выборам
Частые дожди и ночная прохлада до +12: погода в Москве в конце августа
Глава Минобороны Великобритании прибыл в Киев
В Госдуме высмеяли Вайкуле после угроз стрелять из автомата в россиян
Россия превысила производство ракет по сравнению с комплексами Patriot
«Показала самое дно»: продюсер о мечтающей пойти стрелять в россиян Вайкуле
Памфилова доложила Путину, как проходила жеребьевка партий в бюллетене
Небензя указал на позицию стран ЕС в одном вопросе
«Террор»: Небензя рассказал, что Киев хочет сделать с ЗАЭС
Вайкуле заявила, что готова воевать с россиянами
Политолог объяснил, зачем Зеленский врет о потерях ВСУ
Небензя раскрыл, на что делает ставку Украина в конфликте
Ворота сломали череп дошкольника: кто виноват в смерти мальчика?
Петербуженка заявила о своих правах на наркотики и разделась догола
Небензя заявил, что Запад использует Украину для войны в Африке
Армия Израиля убила человека на кладбище в Ливане
В одном из регионов России запустили радиооповещение о БПЛА на трассе
В Роскосмосе выступили с заявлением после возгорания в ЦНИИмаш
Мать пилота рассказала о ситуации с экипажем Cessna 182 в тайге
Раскрыто состояние пострадавшего от удара БПЛА в Донецке
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.