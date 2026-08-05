Старые подушки как новые — домашний способ убрать запах и вернуть им объем

Старые подушки как новые — домашний способ убрать запах и вернуть им объем

Подушки со временем теряют свежесть: внутри скапливается влага, пыль и частички кожи, а наполнитель сбивается. Но не всегда нужно покупать новые — вернуть постельным принадлежностям чистоту можно дома.

Для начала снимите наволочку и посыпьте подушку пищевой содой. Оставьте ее на 20 минут, затем хорошо пропылесосьте. Сода впитает лишнюю влагу и поможет убрать неприятный запах.

Если наполнитель можно стирать, используйте деликатный режим при температуре до 40 градусов и включите дополнительное полоскание. После стирки положите в барабан 2–3 теннисных мяча — они помогут расправить комки и вернуть объем. Сушите подушку в проветриваемом месте, периодически встряхивая.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что подушки стали свежее и мягче. Чтобы дольше сохранить их в хорошем состоянии, регулярно проветривайте изделия и используйте защитные чехлы.

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