Современные женщины всё чаще демонстрируют свою независимость от представителей мужского пола. Многие также идут наперекор социальным нормам, отказываясь заводить детей. Однако порой ситуация бывает обратной. Некоторым представительницам прекрасного пола старше 30 лет просто не удаётся найти подходящего партнёра для образования семьи или хотя бы длительных отношений. Со временем женщины, которых в обществе называют «старыми девами», могут начать вымещать злость из-за нереализованности в этом плане на окружающих. Об эмоциональном состоянии таких людей и способах противостояния им NEWS.ru рассказала социальный психолог Наиля Бирарова.

Некоторые женщины, которые не смогли обзавестись парой, начинают «накапливать злость». Отсутствие длительной и надёжной эмоциональный связи вызывает неуверенность в себе и раздражение, которые, если их не прорабатывать, накапливаются. В какой-то момент подавленные чувства всё-таки «выливаются» на людей через конфликты.

Кроме того, одиноким девушкам не с кем отрабатывать поведенческие паттерны. По этой причине они порой могут не совсем правильно реагировать на действия окружающих.

Самое мощно развитие у женщины происходит во время общения с партнёром. Он порой может раздражать, огорчать или удивлять. Благодаря этому представительница прекрасного пола учится адекватно реагировать на различные чувства и прорабатывать их. Наиля Бирарова социальный психолог социальный психолог

«Старые девы» зачастую считают мир несправедливым. Многие испытывают неудовлетворённость собой и окружающими, которые их не принимают.

Тем не менее некоторые представительницы прекрасного пола действительно не нуждаются в партнёре, отмечает Бирарова. Они обычно ведут себя более спокойно. Однако при этом по-прежнему могут испытывать злость по отношению к замужним, так как считают их глупыми.

Как «нейтрализовать» «старую деву»

Женщинам без семьи порой не хватает выражения эмоций в их сторону. Желая получить хоть какую-то реакцию от человека, они иногда пытаются ему «насолить». Если ближний добровольно проявит эмоции по отношению к девушке, ей не придётся их добиваться, отмечает социальный психолог.

Злой женщине можно подарить коробку конфет и сделать искренний комплимент. Если вы не будете льстить, получится закрыть потребность человека в эмоциях, — пояснила Бирарова.

Также следует попробовать отвечать на нападки с чувством юмора. Это может вызвать смех как у собеседника, так и у вас. Радостные эмоции расслабляют человека и снижают уровень напряжённости, отмечает специалист.

Эти способы являются самыми действенными, однако требуют определённой подготовки. Ведь порой очень сложно взять себя в руки и вести искренне и непринуждённо с человеком, который вас задевает, — сказал социальный психолог.

Между тем, «старые девы» способствуют духовному росту и саморазвитию населения, считает эксперт. Взаимодействие с негативно настроенными людьми способно научить человека правильно реагировать на нападки и не воспринимать их на свой счёт.