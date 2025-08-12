Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, уйдет ли Япония под воду из-за изменения климата

Геофизик Киселев: Японии угрожает подъем воды в океане

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подъем воды в Мировом океане может угрожать небольшим островным государствам, заявил «Ямал-Медиа» научный сотрудник главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев, комментируя ливни в Японии. По его словам, к концу века уровень океана может подняться на 60–100 см.

Подъем воды в Мировом океане действительно может угрожать небольшим островным государствам или регионам, расположенным низко над уровнем моря. Классические примеры — Нидерланды, Венеция, Санкт-Петербург. В нашей Северной столице, к счастью, есть дамба, но прибрежные зоны находятся в зоне риска, — заявил он.

Климатолог Николай Терешонок ранее заявил, что изменение климата в Москве грозит увеличением случаев тропических ливней и аномальной жары. По его словам, повышение температуры в столице происходит все интенсивнее в связи с глобальным потеплением.

