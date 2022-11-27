Стало известно, почему собаки постоянно испытывают чувство голода Кинолог Голубев: постоянное желание еды у собак вызвано особенностями строения организма

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Постоянные просьбы пищи у собак, даже если их кормили всего несколько минут назад, объясняются физическими особенностями организма животных. Об этом рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Он также призвал следить за питанием собаки и не пытаться докормить ее.

Нужно понимать, что постоянно повышенный аппетит объясняется физиологическими особенностями собак: во-первых, это короткий пищеварительный тракт и высокая кислотность желудка, все это способствует быстрому перевариванию пищи, а, во-вторых, особенность хищника в том, что у него должна быть мотивация к добыванию пищи, голодным это делается проще и с большим желанием, — пояснил кинолог.

Он призвал владельцев животных следить за сбалансированностью питания своих подопечных, не пугаться в случае регулярных просьб еды и не пытаться докормить собаку.

Он также подчеркнул, что причиной повышенного аппетита у собак могут быть проблемы со здоровьем — нарушение обмена веществ, гастрит или паразиты, а также неполноценное питание с дефицитом витаминов и микроэлементов. Чтобы быть уверенным в том, что питомец постоянно просит есть по естественным причинам, Голубев посоветовал обратиться к ветеринарному врачу и исключить все проблемы со здоровьем.

Ранее ветеринар Аркадий Иванчин рассказал, что владельцам декоративных собак и гуляющих на улицах кошек следует отказаться от прогулок на время сильных морозов. Во время выгула крупных собак важно следить за их лапами, так как они замерзают в первую очередь. Собакам с короткой шерстью зимой следует носить теплые комбинезоны — в противном случае у питомца может развиться простуда или цистит. Также эксперт посоветовал во время зимних прогулок не отходить далеко от дома, чтобы иметь возможность быстро вернуться домой.