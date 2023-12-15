Стало известно о натянутых отношениях в семье устроившей стрельбу школьницы Mash: отношения в семье брянской школьницы в последний год были натянутыми

Фото: Надежда Михеева/ТАСС

Россия. Брянск. Отец школьницы, устроившей стрельбу в гимназии, Дмитрий Афанаскин

Отношения в семье брянской школьницы, которая устроила стрельбу в гимназии № 5, были натянутыми в последний год, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, сложности могли возникнуть из-за того, что отец девочки много работал, чтобы обеспечить семью.

Как пишет канал, в последнее время Дмитрий Афанаскин был вынужден работать в ночные смены в службе безопасности на перерабатывающем предприятии «Брянскпиво». После смен он отсыпался и уходил в спортзал, чтобы держать себя в форме. Известно, что глава семьи в прошлом профессиональный спортсмен.

Занятость могла стать причиной, по которой отец отдалился от близняшек и не знал о происходящих событиях в их жизни, особенно про возможную травлю в школе, отмечает канал. Окружение семьи считает, что в доме Афанаскиных никто не подвергался насилию, а дневник девочки, который якобы стал доказательством причастности отца к суициду дочери, назвали вбросом.

Ранее главу семьи Афанаскиных отпустили из СИЗО под запрет определенных действий. На время следствия ему запрещено общаться с фигурантами дела и пользоваться интернетом. В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела: о склонении к самоубийству, а также о ненадлежащем хранении огнестрельного оружия.

Стрельба в брянской гимназии произошла 7 декабря на уроке биологии. Ученица восьмого класса пронесла в учебное учреждение дробовик в тубусе и открыла огонь по одноклассникам. В результате ЧП погибли два человека, включая саму стрелявшую. Следственный комитет опубликовал кадры осмотра места происшествия.