Отца девочки-стрелка из Брянска выпустили из СИЗО Отца стрелка из Брянска выпустили из СИЗО под запрет определенных действий

Фото: Надежда Михеева/ТАСС

Отец школьницы, устроившей стрельбу в гимназии, Дмитрий Афанаскин

Отца девочки-подростка, расстрелявшей детей в брянской гимназии №5, Дмитрия Афанаскина отпустили из СИЗО под запрет определенных действий, передает ТАСС. На время следствия ему запрещено общаться с фигурантами дела и пользоваться интернетом. В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела: о склонении к самоубийству, а также о ненадлежащем хранении огнестрельного оружия.

Мера пресечения в виде заключения под стражу <…> заменить на запрет определенных действий, — говорится в сообщении.

Стрельба в брянской гимназии произошла 7 декабря на уроке биологии. Ученица восьмого класса пронесла в учебное учреждение дробовик в тубусе и открыла огонь по одноклассникам. В результате ЧП погибли два человека, включая саму стрелявшую. Следственный комитет опубликовал кадры осмотра места происшествия.

9 декабря суд отправил охранницу брянской гимназии № 5 Галину Черткову под арест на два месяца. Женщина говорила в суде, что не могла заметить оружие у восьмиклассницы, которая впоследствии убила сверстницу и покончила с собой. В отношении отца убийцы завели второе уголовное дело о склонении к самоубийству. Перед этим было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем хранении огнестрельного оружия.

Ранее стало известно, что Telegram-канал, в котором публиковались призывы к расстрелам, а также пропагандировалась ненависть к школе от лица девочки-стрелка из Брянска, является «грубым фейком». Специалисты по информационной безопасности выяснили, что этот канал был зарегистрирован под украинским номером.