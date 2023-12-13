«Царьград»: Tg-канал стрелка из Брянска был закреплен за украинским номером

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Telegram-канал, в котором публиковались призывы к расстрелам, а также пропагандировалась ненависть к школе от лица девочки-стрелка из Брянска, является «грубым фейком», сообщает «Царьград» со ссылкой на специалистов по информационной безопасности. Они выяснили, что этот канал был зарегистрирован под украинским номером. Канал стал публичным в день, когда произошла трагедия в гимназии № 5, тогда же было изменено и название этого канала.

Авторы издания также пообщались с психологом Екатериной Трофимовой, которая усомнилась в том, что размещенные в канале тексты могла писать 14-летняя девочка-стрелок. По ее словам, стиль написания этих текстов не соответствует подростковому, а все, что там было написано, изложено очень расплывчато, без какой-либо конкретики.

Автор несколько раз как бы извиняется, что не ведет канал регулярно. Перед кем? На мой взгляд, те, кто состряпал «дневник», пытаются отвести подозрения. Ведь девочки действительно так дневники не ведут. Они или регулярно выкладывают информацию, или вообще всё бросают, — заявила специалист.

Стрельба в брянской гимназии произошла 7 декабря на уроке биологии. Ученица восьмого класса пронесла в учебное учреждение дробовик в тубусе и открыла огонь по одноклассникам. В результате ЧП погибли два человека, включая саму стрелявшую. Следственный комитет опубликовал кадры осмотра места происшествия.

9 декабря суд отправил охранницу брянской гимназии № 5 Галину Черткову под арест на два месяца. Женщина говорила в суде, что не могла заметить оружие у восьмиклассницы, которая впоследствии убила сверстницу и покончила с собой. В отношении отца убийцы завели второе уголовное дело о склонении к самоубийству. Перед этим было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем хранении огнестрельного оружия.