Отцу устроившей стрельбу в Брянске школьницы продлили срок задержания Отцу устроившей стрельбу в Брянске школьницы продлили срок задержания на 72 часа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский суд Брянска продлил на 72 часа срок задержания Дмитрию Афанаскину — отцу восьмиклассницы, устроившей стрельбу в городской гимназии № 5, сообщает ТАСС. Заседание по избранию ему меры пресечения отложено до 14:00 10 декабря.

Продлить срок задержания на срок не более 72 часов, — сказал судья.

Ранее стало известно, что в отношении Афанаскина возбудили второе уголовное дело — на этот раз о доведении до самоубийства ( п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ). По словам судьи, обвиняемый отказался от дачи показаний, свою вину он не признал. В отношении него также заведено дело о небрежном хранении оружия.

9 декабря суд отправил охранницу брянской гимназии № 5 Галину Черткову под арест на два месяца. Женщина говорила в суде, что не могла заметить оружие у восьмиклассницы, которая впоследствии убила сверстницу и покончила с собой.

Стрельба в брянской гимназии произошла 7 декабря на уроке биологии. Ученица восьмого класса пронесла в учебное учреждение дробовик в тубусе и открыла огонь по одноклассникам. В результате ЧП погибли два человека, включая саму стрелявшую. Следственный комитет опубликовал кадры осмотра места происшествия.