Охранницу брянской гимназии № 5 отправили на два месяца в СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд отправил охранницу брянской гимназии № 5 Галину Черткову под арест на два месяца, передает Telegram-канал Mash. Женщина говорила в суде, что не могла заметить оружие у восьмиклассницы, которая впоследствии убила сверстницу и покончила с собой.

Как пишет Mash, во время заседания выяснилось, что Черткова болеет сахарным диабетом I типа. А после ее задержания спустя сутки после случившегося ее показатель глюкозы был на уровне 20, превышая норму в четыре раза.

Черткова указывала, что в школе не было рамок металлоискателя. А ружье устроившая стрельбу ученица пронесла в здание в тубусе.

СМИ писали, что на отца 14-летней убийцы завели второе уголовное дело о склонении к самоубийству. Перед этим в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем хранении огнестрельного оружия. Предположительно, он не знал о пропаже ружья, которое держал дома под замком и имел разрешение.

Стрельба в брянской гимназии произошла утром 7 декабря. Погибли двое, в том числе стрелявшая, еще пятеро пострадали. На следующий день их навестил в больнице губернатор Брянской области Александр Богомаз, сообщивший, что жизням детей ничто не угрожает.

Юрист Михаил Салкин предрек, что все фигуранты дела о брянском шутинге получат реальные сроки. Он не исключил, что ответственность за обеспечение безопасности учеников могут переложить с директора и заместителя школы на работников подрядной охранной организации.