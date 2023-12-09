«Получат все»: юрист о новых уголовных делах после стрельбы в школе Брянска Юрист Салкин предрек реальные сроки всем обвиняемым по делу о стрельбе в Брянске

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Возбуждение еще одного уголовного дела в отношении отца девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии, может быть реакцией на общественное возмущение, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Он предположил, что это необходимо для того, чтобы наказание отца стрелявшей не ограничилось условным сроком.

За небрежное хранение оружия, повлекшее за собой смерть двух и более лиц, предусмотрено максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. И в силу того, что это преступление небольшой тяжести, совершаемое впервые, а иначе бы разрешение на оружие не выдали, то наказание может быть только условным. Поэтому предположу, что вменение отцу ребенка дополнительных статей это реакция на общественное возмущение, чтобы можно было отчитаться в СМИ, что отцу грозит огромный реальный срок, — заявил юрист.

Салкин допустил, что также будет попытка переложить ответственность за обеспечение безопасности в гимназии на подрядную охранную организацию. Однако, по его словам, в первую очередь за безопасность учащихся отвечают директор и его заместитель.

Но в связи с резонансом по делу, я бы предположил что реальные сроки получат все, — констатировал юрист.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что против отца брянской школьницы, устроившей стрельбу, возбудили еще одно уголовное дело о склонении к суициду. Перед этим в отношении мужчины возбудили дело о ненадлежащем хранении оружия.