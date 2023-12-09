Против отца девочки-стрелка из Брянска возбудили еще одно дело Baza: отца девочки-стрелка из Брянска подозревают в доведении до суицида

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что против отца девочки, которая 7 декабря устроила стрельбу в брянской гимназии № 5, возбудили еще одно уголовное дело. По данным канала, кроме небрежного обращения с огнестрельным оружием, его подозревают в доведении до самоубийства.

Baza со ссылкой на следствие пишет, что на трагические события в гимназии могли повлиять взаимоотношения стрелявшей девочки с родителем. По информации канала, мужчине уже предъявили обвинения по указанным статьям. В публикации также указано, что правоохранители задержали заместителя главы гимназии № 5, которую подозревают в халатности, повлекшей смерть двух школьниц.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что в ходе расследования стрельбы в брянской гимназии будут рассмотрены два основных обстоятельства: небрежное хранение оружия и качество охраны учебного заведения.

По мнению Хинштейна, одной из причин, приведших к трагедии, стало именно халатное отношение к хранению огнестрельного оружия. По его словам, среди неотъемлемых условий выдачи разрешения на оружие является то, что доступ к нему должен иметь только его владелец.