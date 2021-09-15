Стало известно, кому положена надбавка к пенсии с 2022 года

С 2022 года «сельскую» надбавку к пенсии станут получать граждане даже после переезда в город. Кроме того, она будет положена тем, кто ранее утратил её из-за перемещения в более крупный населённый пункт. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Её слова приводит «Парламентская газета».

Парламентарий уточнила : изменения вступают в силу с 1 января 2022 года. Известно также, что дополнительные 25% от фиксированной выплаты будут положены неработающим пенсионерам, которые 30 и более лет трудились в сельхозпроизводстве и проживают сейчас в сельской местности.

В данный момент на эту надбавку имеют право только граждане, постоянно проживающие в селе. Сенатор отметила, что прибавка к фиксированной части пенсии положена и россиянам, длительное время проработавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Ранее в ПФР напомнили, что выплата к страховой пенсии за «сельский стаж» предусмотрена с 2019 года, в 2021 году она составляет 1511,12 рубля. Надбавка начисляется тем, кто получает страховую пенсию по старости или инвалидности, имеет стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, живёт на селе и не работает.

Отмечается, что в «сельский» стаж включается не любая работа в сельской местности, а осуществлявшаяся в сельскохозяйственных организациях на территории Российской Федерации (до 1 января 1992 года на территории союзных республик бывшего СССР) в профессиях и должностях, предусмотренных списком, утверждённым правительством РФ. Он содержит более 500 профессий, должностей и специальностей работников сельхозпредприятий, колхозов, совхозов, фермерских хозяйств.