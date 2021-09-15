В ПФР напомнили о порядке получения надбавок за «сельский стаж»

Пенсионеры продолжат получать надбавку за «сельский стаж» в размере 25% даже в том случае, если сельское поселение получит статус городской территории из-за изменения административных границ. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России.

Новая норма вступит в силу с 1 января 2022 года. Сохранение повышенного размера пенсии при смене места жительства будет происходить автоматически, без обращения в Пенсионный фонд. Выплата к страховой пенсии за «сельский стаж» предусмотрена с 2019 года, в 2021 году она составляет 1511,12 рублей.Надбавка начисляется тем, кто получает страховую пенсию по старости или инвалидности, имеет стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, живёт на селе и не работает.

Отмечается, что в «сельский» стаж включается не любая работа в сельской местности, а осуществлявшаяся в сельскохозяйственных организациях на территории Российской Федерации (до 01.01.1992 — на территории союзных республик бывшего СССР) в профессиях и должностях, предусмотренных списком, утвержденным правительством РФ. Он содержит более 500 профессий, должностей и специальностей работников сельхозпредприятий, колхозов, совхозов, фермерских хозяйств.