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В ПФР напомнили о порядке получения надбавок за «сельский стаж»

11:38, 15 сентября 2021
В ПФР напомнили о порядке получения надбавок за «сельский стаж» Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Пенсионеры продолжат получать надбавку за «сельский стаж» в размере 25% даже в том случае, если сельское поселение получит статус городской территории из-за изменения административных границ. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России.

Новая норма вступит в силу с 1 января 2022 года. Сохранение повышенного размера пенсии при смене места жительства будет происходить автоматически, без обращения в Пенсионный фонд. Выплата к страховой пенсии за «сельский стаж» предусмотрена с 2019 года, в 2021 году она составляет 1511,12 рублей.Надбавка начисляется тем, кто получает страховую пенсию по старости или инвалидности, имеет стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, живёт на селе и не работает.

Отмечается, что в «сельский» стаж включается не любая работа в сельской местности, а осуществлявшаяся в сельскохозяйственных организациях на территории Российской Федерации (до 01.01.1992 — на территории союзных республик бывшего СССР) в профессиях и должностях, предусмотренных списком, утвержденным правительством РФ. Он содержит более 500 профессий, должностей и специальностей работников сельхозпредприятий, колхозов, совхозов, фермерских хозяйств.

Ранее сообщалось, что неработающим пенсионерам будет автоматически производиться пересчёт для получения социальных доплат до прожиточного минимума. Кроме того, пенсии и социальные доплаты безработным россиянам также будут автоматически начисляться за два года до выхода на пенсию, если они не могут трудоустроиться официально. Это же коснётся граждан с ограниченными возможностями при достижении пенсионного возраста. Доплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности станут начислять автоматически в том случае, если трудовой стаж составляет 30 и более лет.

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