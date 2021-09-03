Россиянам объяснили грядущие изменения в правилах выплаты пенсий

Неработающим пенсионерам для получения социальных доплат до прожиточного минимума не нужно будет подавать заявлений на пересчёт. С 2022 года данная процедура будет производиться автоматически. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Кроме того, безработным россиянам пенсии и социальные доплаты также автоматически будут начисляться за два года до выхода на пенсию, если они не могут трудоустроиться официально, и гражданам с ограниченными возможностями при достижении пенсионного возраста.

Доплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности станут начислять автоматически в том случае, если трудовой стаж составляет 30 и более лет.

Кроме того, по словам Юлии Финогеновой, надбавки в размере 25% к фиксированной выплате смогут получать граждане, проживающие в сельской местности не менее 30 календарных лет. При этом надбавки выплатят без обязательного проживания на селе, как это требовалось ранее. Факт проживания в сельской местности важен только на момент назначения пенсии. Потерявшим надбавку в связи с переездом пенсионерам её восстановят.

Также с 2022 года на портале «Госуслуг» будет доступна информация о состоянии пенсионного счёта, потенциальном размере пенсии и накопленных баллах.

Ранее в Минтруде назвали число пенсионеров, получивших «путинские выплаты».