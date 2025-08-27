Стало известно, когда увеличится размер социальных пенсий

Размер социальных пенсий россиян будет пересмотрен и увеличен с 1 апреля 2026 года, сказано в федеральном законе о пенсионном обеспечении в РФ. Это относится и к гражданам с инвалидностью, получателям выплат по потере кормильца, представителям коренных малочисленных народов Севера (при достижении 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин). Страховые пенсии будут проиндексированы с 1 февраля.

Социальные пенсии — ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Коэффициент индексации социальных пенсий определяется правительством, — сказано в законе.

Также сообщалось, что до конца текущего года в России повысят накопительные и срочные пенсионные выплаты. С октября увеличат пенсии военным пенсионерам, а также бывшим сотрудникам силовых ведомств.

Ранее финансист Игорь Балынин заявил, что работающие в сельской местности россияне имеют право на досрочный выход на пенсию при соблюдении определенных условий. Основным требованием является наличие минимум 30 пенсионных баллов и специального стажа работы.