https://static.news.ru/photo/94a93af2-eaa5-11e9-ae03-fa163e074e61_660.jpg Фото: J. Pfeiffer / Arco Images/Global Look Press

Вяжущий вкус хурмы можно устранить, если положить фрукт на несколько часов в горячую воду. Есть и другой вариант решения проблемы, объясняет специалист инспекции по качеству (МосГИК) Нина Зайцева.

Ещё можно уложить хурму в банку, плотно закрыть крышкой и оставить при комнатной температуре примерно на день. Все фрукты и овощи «дышат», то есть выделяют углекислый газ. В банке он будет накапливаться, а фрукт таким образом — дозревать, — пояснила она АГН «Москва».

Если плоды мягкие, то их лучше поместить в холодильник, плотные и твёрдые плоды рекомендуется хранить в тёплом месте.

Ранее специалисты по продуктам питания рассказывали, как избавиться от неприятных ощущений во рту при поедании ананаса. Оказалось, что его просто нужно подогреть. Дело в том, что при 40 градусах перестаёт действовать фермент бромелин, из-за которого и «горит» слизистая оболочка. Лучше всего ананасы хранить в прохладном месте, но не в холодильнике, потому что там фрукт может испортиться, писал News.ru.