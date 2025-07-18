Ленивый штрудель из лаваша — летняя вкуснятина! Выбираем начинку по вкусу

Ленивый штрудель из лаваша — это идеальный летний десерт, который готовится за считаные минуты. Хрустящий лаваш с сочной фруктовой начинкой и ароматной корицей станет прекрасным завершением любого приема пищи. Такой десерт можно приготовить с разными сезонными фруктами и ягодами — клубникой, яблоками или абрикосами.

Ингредиенты:

лаваш — 2 листа;

яблоки/клубника/абрикосы — 300 г;

сахар — 3 ст. л.;

корица — 1 ч. л.;

сливочное масло — 50 г;

грецкие орехи — 50 г (по желанию).

Приготовление:

Фрукты нарежьте, смешайте с сахаром и корицей. Лаваш смажьте растопленным маслом, выложите начинку. Посыпьте орехами, сверните рулетом. Выпекайте 15 минут при 180 °C до золотистой корочки. Подавайте теплым с шариком мороженого.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.