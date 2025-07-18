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18 июля 2025 в 14:29

Ленивый штрудель из лаваша — летняя вкуснятина! Выбираем начинку по вкусу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивый штрудель из лаваша — это идеальный летний десерт, который готовится за считаные минуты. Хрустящий лаваш с сочной фруктовой начинкой и ароматной корицей станет прекрасным завершением любого приема пищи. Такой десерт можно приготовить с разными сезонными фруктами и ягодами — клубникой, яблоками или абрикосами.

Ингредиенты:

  • лаваш — 2 листа;
  • яблоки/клубника/абрикосы — 300 г;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • корица — 1 ч. л.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • грецкие орехи — 50 г (по желанию).

Приготовление:

  1. Фрукты нарежьте, смешайте с сахаром и корицей.
  2. Лаваш смажьте растопленным маслом, выложите начинку.
  3. Посыпьте орехами, сверните рулетом.
  4. Выпекайте 15 минут при 180 °C до золотистой корочки.
  5. Подавайте теплым с шариком мороженого.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

еда
десерты
фрукты
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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