Ленивый штрудель из лаваша — летняя вкуснятина! Выбираем начинку по вкусу

Ленивый штрудель из лаваша — это идеальный летний десерт, который готовится за считаные минуты. Хрустящий лаваш с сочной фруктовой начинкой и ароматной корицей станет прекрасным завершением любого приема пищи. Такой десерт можно приготовить с разными сезонными фруктами и ягодами — клубникой, яблоками или абрикосами.
Ингредиенты:
- лаваш — 2 листа;
- яблоки/клубника/абрикосы — 300 г;
- сахар — 3 ст. л.;
- корица — 1 ч. л.;
- сливочное масло — 50 г;
- грецкие орехи — 50 г (по желанию).
Приготовление:
- Фрукты нарежьте, смешайте с сахаром и корицей.
- Лаваш смажьте растопленным маслом, выложите начинку.
- Посыпьте орехами, сверните рулетом.
- Выпекайте 15 минут при 180 °C до золотистой корочки.
- Подавайте теплым с шариком мороженого.
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