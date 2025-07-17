Сохраняем вкус лета в банке без хлопот: этот джем — настоящая находка!

Абрикосовый джем с агар-агаром — это простой способ сохранить вкус лета на долгие месяцы. Он готовится быстро и требует минимального количества сахара, что делает его более полезным по сравнению с традиционными рецептами. Такой джем идеально подойдет для завтраков, десертов или в качестве начинки для выпечки.
Ингредиенты:
- абрикосы — 1 кг;
- сахар — 500 г;
- агар-агар — 2 ч. л.;
- вода — 100 мл.
Приготовление:
- Абрикосы промойте, удалите косточки и нарежьте.
- Пересыпьте сахаром и оставьте на 2 часа.
- Варите 15 минут, снимая пену.
- Агар-агар растворите в воде, добавьте в джем.
- Проварите еще 5 минут, разлейте по банкам.
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