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17 июля 2025 в 13:31

Сохраняем вкус лета в банке без хлопот: этот джем — настоящая находка!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Абрикосовый джем с агар-агаром — это простой способ сохранить вкус лета на долгие месяцы. Он готовится быстро и требует минимального количества сахара, что делает его более полезным по сравнению с традиционными рецептами. Такой джем идеально подойдет для завтраков, десертов или в качестве начинки для выпечки.

Ингредиенты:

  • абрикосы — 1 кг;
  • сахар — 500 г;
  • агар-агар — 2 ч. л.;
  • вода — 100 мл.

Приготовление:

  1. Абрикосы промойте, удалите косточки и нарежьте.
  2. Пересыпьте сахаром и оставьте на 2 часа.
  3. Варите 15 минут, снимая пену.
  4. Агар-агар растворите в воде, добавьте в джем.
  5. Проварите еще 5 минут, разлейте по банкам.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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