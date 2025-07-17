Сохраняем вкус лета в банке без хлопот: этот джем — настоящая находка!

Абрикосовый джем с агар-агаром — это простой способ сохранить вкус лета на долгие месяцы. Он готовится быстро и требует минимального количества сахара, что делает его более полезным по сравнению с традиционными рецептами. Такой джем идеально подойдет для завтраков, десертов или в качестве начинки для выпечки.

Ингредиенты:

абрикосы — 1 кг;

сахар — 500 г;

агар-агар — 2 ч. л.;

вода — 100 мл.

Приготовление:

Абрикосы промойте, удалите косточки и нарежьте. Пересыпьте сахаром и оставьте на 2 часа. Варите 15 минут, снимая пену. Агар-агар растворите в воде, добавьте в джем. Проварите еще 5 минут, разлейте по банкам.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.