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18 июля 2025 в 12:08

Врач назвала главную опасность кишечной палочки в сыре с плесенью

Диетолог Соломатина заявила, что кишечная палочка в сыре может вызвать менингит

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вредоносные виды кишечной палочки в сыре с плесенью могут привести к развитию серьезных заболеваний, в том числе менингита, заявила «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что этот микроорганизм особенно опасен для пожилых, детей, беременных или кормящих женщин, а также людей с хроническими болезнями.

Часто, употребляя продукты животного происхождения, например, молоко, сметану и сыры, человек может случайно проглотить вредную кишечную палочку. Впоследствии она провоцирует развитие негативных реакции со стороны желудочно-кишечного тракта и проблемы с иммунной системой, — предупредила Соломатина.

Она отметила, что организм воспринимает такой микроорганизм как патоген. Это впоследствии чревато диареей, рвотой и даже воспалением. Так организм будет пытаться выводить кишечную палочку любыми способами, пояснила врач.

Сыровар и фермер Елена Степаненко ранее заявила, что плесень на сыре бри должна быть только белого цвета. В качественном продукте не будет влажной корки и резкого или неприятного запаха.

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