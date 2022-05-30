Стало известно, где живут самые состоятельные семьи России РИА Новости: самые состоятельные семьи России живут на Ямале, в Москве и Петербурге

Фото Andrey Arkusha/Global Look Press

РИА Новости провело исследование, в результате которого выяснило, в каких-регионах живут наиболее обеспеченнные семьи в России. Лидерами рейтинга по уровню благосостояния стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Санкт-Петербург. Проблемы с деньгами чаще всего испытывают семьи в Кабардино-Балкарии и Чечне.

Уровень благосостояния российских семей рассчитывался по потенциально возможному остатку денег у семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Оказалось, что среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2021 года после минимально необходимых трат остаётся 50,3 тысячи рублей.

Превышает общероссийский уровень остаток денег только в восьми регионах страны. В лидерах оказались представители нефтегазодобывающих регионов и столицы. Первую строчку по итогам прошлого года занял ЯНАО — там денежный остоаток семей составляет 102,5 тысячи рублей. На втором месте Москва с показателем 81 тысяча рублей, третье место у Санкт-Петербурга — 77,1 тысячи рублей.

Сахалин, который несколько лет входил в тройку лидеров, опустился на четвёртое место с результатом 76,4 тысячи. На пятом и шестом местах Чукотка и Магаданская область, также ухудшившие свои показатели. Их денежные остатки составляют 71,7 тысячи и 67,2 тысячи рублйе соответственно.

Седьмое место у ХМАО (65,1 тысячи), восьмое у НАО (55 тысяч).

Самые скромные показатеоли свободных денег в Кабардино-Балкарии и Чечне — по 10 тысяч рублей. Также в замыкающую группу вошли Костромская область (14 тысяч), Северная Осетия (13,9), Калмыкия (13,6), Алтайский край (12,9), Дагестан (12,9), Карачаево-Черкесия (12,2), Псковская область (11,4), Ингушетия (10,5), Ивановская область (10,3).