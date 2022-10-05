Стало известно, где получить документы об отсрочке от мобилизации «Объясняем.рф»: документы об отсрочке от мобилизации можно получить в кадровой службе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Удостоверение об отсрочке от призыва в период частичной мобилизации и в военное время можно получить в кадровой службе организации, сообщается на портале «Объясняем.рф». По его данным, бланки удостоверений о бронировании предприятия получают в военном комиссариате.

Удостоверение об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время выдается забронированному работнику в военно-учетном столе (кадровой службе) организации, — сказано в сообщении.

Ранее Генштаб Вооруженных сил России опубликовал список по отсрочкам от частичной мобилизации, подготовленный для военкоматов. Отсрочке подлежат граждане, работающие в организациях, входящих в оборонно-промышленный комплекс, в аккредитованных компаниях в области информационных технологий, а также на тех предприятиях, которые обеспечивают устойчивость функционирования отдельных сооружений связи.

Кроме того, в списке значатся сотрудники системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также СМИ. Отсрочка полагается и россиянам, обеспечивающим стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка страны и занимающимся управлением банковской ликвидностью.