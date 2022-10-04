Генштаб России разъяснил вопросы по отсрочкам от частичной мобилизации

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Генштаб Вооруженных сил России опубликовал список по отсрочкам от частичной мобилизации, который подготовил для военкоматов страны, передает РИА Новости. Отсрочке подлежат граждане, работающие в организациях, входящих в оборонно-промышленный комплекс, аккредитованных компаниях в области информационных технологий, а также на тех предприятиях, которые обеспечивают устойчивость функционирования отдельных сооружений связи.

Кроме того, в списке значатся сотрудники системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также СМИ. Отсрочка полагается и россиянам, обеспечивающим стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка страны и занимающимся управлением банковской ликвидностью.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции «Новые люди» предложили освободить от мобилизации многодетных отцов, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, мужчин, которые воспитывают в одиночку даже одного несовершеннолетнего ребенка, и некоторые другие категории россиян.

В то же время на портал «Госуслуги» поступило более 70 тысяч запросов от граждан об участии в спецоперации на Украине в качестве добровольцев, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Сервис, позволяющий россиянам подать заявку на участие в СВО, был запущен на портале в минувшие выходные.