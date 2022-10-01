Депутаты предложили освободить от мобилизации многодетных отцов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, предлагающий расширить круг лиц, которым предоставляется отсрочка от частичной мобилизации. В частности, речь идет о многодетных отцах, передает ТАСС, ссылаясь на документ. Правовую норму на рассмотрение внесли депутаты фракции «Новые люди». По их мнению, от мобилизации должны быть освобождены россияне, которые воспитывают трех и более детей младше 18 лет.

Также отсрочку предложили давать тем, кто в одиночку воспитывает даже одного несовершеннолетнего.

Кроме того, фракция считает, что отсрочку нужно предоставить гражданам, жены которых беременны — срок должен составлять не менее 22 недель. В перечень попадают и россияне, имеющие на иждивении двух детей в возрасте до 18 лет. Также такую отсрочку предлагается предоставить единственным кормильцам семей, в которых есть дети-инвалиды.

Сыновья и родные братья погибших при исполнении воинского долга тоже должны получить отсрочку, следует из законопроекта.

Частичную мобилизацию в России 21 сентября объявил президент страны Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, сказал, что власти планируют призвать 300 тысяч резервистов, имеющих опыт службы в армии и военную специальность.

Накануне выяснилось, что первый иск об оспаривании призыва в рамках частичной мобилизации зарегистрирован в Петербурге. Истца зовут Даниил Бакалинский. Он не согласился с решением призывной комиссии и попросил суд признать незаконным решение по его мобилизации, отменить повестку и вынести решение об освобождении от призыва.