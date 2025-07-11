В России собираются начать «учебную революцию» Единая линейка учебников по русскому языку и литературе появится в России

В Российской Федерации планируется разработка единой системы преподавания русского языка и литературы в школах, соответствующие положения содержатся в утвержденных Основах государственной языковой политики страны. Согласно документу, будет создана унифицированная методологическая база для преподавания этих предметов, на основе которой разработают единую линейку учебников.

Внедрение единой сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы при реализации основных общеобразовательных программ и создание на ее базе единой государственной линейки школьных учебников и учебных пособий по русскому языку, литературе и литературному чтению, — отмечается в документе.

До этого правительство России заявило, что реализует масштабный образовательный проект по созданию единых учебников для школ. Как сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, Министерство просвещения совместно с Российской академией наук ведет активную работу над разработкой унифицированных учебных пособий.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский объяснил символику новой обложки учебника «Всеобщей истории» для 11 класса, где изображена стыковка космических кораблей «Союз» и «Аполлон». Он отметил, что этот образ подчеркивает приверженность России международному сотрудничеству. По замыслу создателей, как уточнил Мединский, соревновательный дух должен проявляться исключительно в спортивных состязаниях.