Стало известно, что может мешать сбросить лишний вес Психолог Турецкая: лишний вес может быть связан с эмоциональным перееданием

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Избавиться от лишнего веса человеку мешает такая привычка, как эмоциональное переедание, предупредила психолог, специалист по коррекции пищевого поведения Галина Турецкая. В разговоре с «Газетой.Ru» она уточнила, что привычка справляться со стрессом при помощи еды свойственна ранимым и неуверенным в себе людям.

Самая частая причина лишнего веса — эмоциональное переедание, привычка справляться с эмоциями с помощью еды. Переедание, тяга к сладкой, жирной пище на фоне переживаний свойственны ранимым, чувствительным, неуверенным в себе людям, — пояснила специалист.

Чтобы справиться с этим состоянием, необходимо перестать делить еду на ту, от которой худеют или толстеют. Психолог отметила, что у людей, которые заедают эмоции, сбит «пищевой компас»: они понимают, что необходимо есть так называемую здоровую еду, но не могут отказаться от любимых, но вредных продуктов, когда находятся в стрессе или в плохом настроении.

Запрещенные эмоции превращаются в «запрещенную» еду. Шоколад нельзя, картошку нельзя. Но за пищевыми запретами стоят внутренние конфликты и глубокие переживания, иногда связанные с ранними детскими воспоминаниями, — добавила психолог.

Турецкая отметила, что многие одновременно стремятся похудеть, но и не хотят избавляться от лишнего веса. Это связано с тем, что постоянная борьба с лишними килограммами позволяет не думать о внутренних проблемах и нереализованности.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова ранее сообщила, что слишком быстрая потеря веса может привести к негативным последствиям для организма. По ее словам, могут появиться мышечная слабость и нарушение обмена веществ.