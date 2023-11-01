Эндокринолог объяснила, почему нельзя слишком быстро худеть Эндокринолог Павлова: резкое похудение чревато большим стрессом для организма

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Врач-эндокринолог Зухра Павлова сообщила «Российской газете», что слишком быстрая потеря веса может привести к негативным последствиям для организма. По ее словам, могут появиться мышечная слабость и нарушение обмена веществ.

По мнению специалиста, не стоит ставить перед собой цель похудеть на 10 килограмм за месяц, такое допустимо только при очень большом весе и под наблюдением врача. Оптимально будет терять от пяти до десяти процентов первоначального веса за период от трех до шести месяцев.

Павлова сообщила, что резкое снижение калорий, которое получает организм, с дальнейшим стремительным похудением может стать причиной нарушения обмена веществ, складок на коже, мышечной слабости, нарушения менструального цикла у женщин, а также привести к психическим расстройствам.

По ее словам, для того чтобы избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья, необходимо изменить образ жизни: больше двигаться и правильно питаться. Отказываться от еды не стоит, даже наоборот, нужно есть чаще, но небольшими порциями. У тех, кто ест 1–2 раза в день, рано просыпается и поздно ложится спать, повышенный риск ожирения.

Ранее диетолог Ирина Мансурова рассказала, что не следует исключать обеды и ужины ради похудения. По ее мнению, организм не будет получать достаточное количество углеводов, белков и жиров, а постоянное чувство голода приведет к сильному стрессу для организма и нервной системы.