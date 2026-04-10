Срок выплаты пенсий за май перенесут — новое решение СФР

В Социальном фонде России подтвердили, что некоторые пенсионеры получат майскую пенсию досрочно — ещё в апреле. Это касается всех, у кого деньги приходят через банк.

Всё из-за майских праздников — чтобы люди не остались без средств в длинные выходные, выплаты решили сдвинуть. Тем, кто обычно получает пенсию первого-второго числа, деньги перечислят до тридцатого апреля. А вот тем, кто получает через почту, ничего не поменяется — всё пойдёт по обычному графику. Если вкратце: банковские переводы будут досрочными, почтовые — без изменений.

Ранее сообщалось, сколько россиянам нужно на комфортную старость. Оказалось, большинство мечтает о 75 тысячах рублей в месяц. Но, по словам главы СберНПФ Ольги Изюмовой, государственная пенсия покрывает лишь 20–40 процентов этой суммы. Всё остальное — это личные накопления граждан.