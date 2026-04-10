Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 12:00

Срок выплаты пенсий за май перенесут — новое решение СФР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Социальном фонде России подтвердили, что некоторые пенсионеры получат майскую пенсию досрочно — ещё в апреле. Это касается всех, у кого деньги приходят через банк.

Всё из-за майских праздников — чтобы люди не остались без средств в длинные выходные, выплаты решили сдвинуть. Тем, кто обычно получает пенсию первого-второго числа, деньги перечислят до тридцатого апреля. А вот тем, кто получает через почту, ничего не поменяется — всё пойдёт по обычному графику. Если вкратце: банковские переводы будут досрочными, почтовые — без изменений.

Ранее сообщалось, сколько россиянам нужно на комфортную старость. Оказалось, большинство мечтает о 75 тысячах рублей в месяц. Но, по словам главы СберНПФ Ольги Изюмовой, государственная пенсия покрывает лишь 20–40 процентов этой суммы. Всё остальное — это личные накопления граждан.

Проверено редакцией
пенсии
пенсионеры
майские праздники
банки
выплаты
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Невозможно подобрать слова»: Гладков сообщил о гибели женщины при обстреле
Трагедия с пропавшими туристами на Камчатке: что известно к 10 апреля
Песков назвал Пасху святым праздником для РФ и Украины
Пользователям VK Видео рассказали, как готовят космонавтов
Петербургские инспекторы ГИБДД спасли задыхающегося малыша
Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana
Уникальный случай зафиксировали в Московском зоопарке со снежным барсом
«Нептуны» над Брянском, подрыв мальчика, 150 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 10 апреля
Раскрыты последние слова погибшего на Камчатке студента из Петербурга
Стало известно, почему в Татарстане завыли сирены
СК отказался возбуждать новое дело против Чекалиных
Бывшего вице-губернатора Кубани обвиняют в рейдерском захвате
В Кремле дали комментарии насчет действий Британии из-за подлодок России
В России отреагировали на призыв открыть киноклуб в каждой школе
Стало известно, когда состоится обмен пленными между Россией и Украиной
Душитель исчез из СИЗО: куда пропал педагог — подражатель маньяка Сливко
ДоброFON направит свыше 5 млн рублей пострадавшим жителям Дагестана
Число пострадавших при взрыве во Владикавказе увеличилось
На месте взрыва во Владикавказе идет детонация фейерверков
Названо условие, при котором США могут выйти из переговоров по Украине
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.