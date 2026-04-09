В Соцфонде раскрыли, кто получит пенсии за май раньше срока Соцфонд России: часть пенсионеров получит майские выплаты уже в апреле

Часть российских пенсионеров получит выплаты за май уже в апреле, заявили в пресс-службе Социального фонда РФ. Там отметили, что изменения связаны с майскими праздниками. Досрочная выплата коснется всех, кому денежные средства перечисляют через банк.

В связи с приближающимися майскими праздниками часть российских пенсионеров досрочно получит пенсию за май, — говорится в сообщении.

Досрочные перечисления будут произведены до 30 апреля для пенсионеров, обычно получающих средства через банки в период с 1-го по 2-е число месяца. Выплаты через почтовые отделения будут осуществляться без изменений, согласно стандартному графику, уточнили в Соцфонде.

Ранее сообщалось, что в России большинство будущих пенсионеров хотят получать ежемесячно 75 тыс. рублей для комфортной жизни. Как отметила генеральный директор СберНПФ Ольга Изюмова, лишь 20–40% из этой суммы — пенсия от государства, остальные накопления нужно формировать самостоятельно.

До этого стало известно, что пенсия в размере 500 тыс. рублей и выше в России возможна только у космонавтов и летчиков-испытателей. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов указал, что подобных выплат нет больше ни у одной категории граждан.