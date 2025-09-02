День знаний — 2025
02 сентября 2025 в 03:33

Спасение для всех мам: шоколадная овсянка, которую полюбят даже привереды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта каша — спасение для всех мам и отличный способ накормить ребенка полезным завтраком. Шоколадная овсянка обладает нежной кремовой текстурой, насыщенным ароматом и легкой сладостью. Ее полюбят даже привереды!

Для приготовления в кастрюле смешайте 100 г овсяных хлопьев, 1 ст. л. какао-порошка, 1 ч. л. сахара или меда и щепотку соли. Залейте 300 мл молока или воды, варите на среднем огне 5–7 минут, постоянно помешивая. В готовую кашу добавьте 20 г темного шоколада (натертого или кусочками), чтобы он растаял, и кусочек сливочного масла для нежности. Подавайте с ягодами, бананом или орехами.

Этот рецепт обманывает вкусовые рецепторы: дети думают, что едят десерт, а на самом деле получают клетчатку, белок и витамины. Каша готовится быстрее, чем закипает чайник, и гарантированно исчезнет из тарелки без остатка!

овсянка
завтраки
каши
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
