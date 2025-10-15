Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 22:38

Когда хочется есть и похудеть, готовлю эти овсяные оладьи: утоляют голод, дарят чувство сытости

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется есть и похудеть, готовлю эти овсяные оладьи. Они прекрасно утоляют голод, дарят длительное чувство сытости. В 100 г этих оладушек примерно 115 ккал.

Вам понадобится: 100 г овсяных хлопьев, 400 мл воды, 1 яйцо, 1 ст. л. сахара и 10 г растительного масла. Залейте овсяные хлопья горячей водой на 10 минут для набухания, затем смешайте их с яйцом и сахаром до получения однородного теста. Столовой ложкой выкладывайте тесто на хорошо разогретую сковороду и обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки.

Вкус у них нежный и мягкий, с приятной сладостью и насыщенным овсяным ароматом, а текстура одновременно нежная и сытная. Подавайте их со свежими ягодами или ложкой натурального йогурта для идеального полезного завтрака.

Ранее стало известно, как приготовить яблочный пирог крамбл: не требует раскатки теста и готовится быстрее шарлотки.

