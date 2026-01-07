Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 14:00

Создаем праздничное настроение: бисквитный торт «Рождественский венок» с клюквой и бельгийским шоколадом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот торт — не просто десерт, а настоящее съедобное украшение праздничного стола, создающее неповторимое настроение. Его форма традиционного рождественского венка символизирует вечную жизнь и надежду. Сочетание нежного бисквита, яркой кислинки клюквы и глубокого вкуса качественного шоколада создает идеальный баланс, делая каждый кусочек маленьким праздником.

Для торта вам понадобится: для бисквита — 4 яйца, 150 г сахара, 130 г муки, 30 г какао; для прослойки — 300 г замороженной клюквы, 150 г сахара, 500 г сметанного или сливочного крема; для глазури и украшения — 200 г бельгийского темного шоколада, 100 мл сливок, свежие ягоды клюквы, мята, сахарная пудра. Клюкву для прослойки разморозьте, протрите через сито или пюрируйте блендером, смешайте с сахаром и уварите до загустения. Яйца взбейте с сахаром до пышности, аккуратно введите просеянные муку и какао. Выпекайте в круглой разъемной форме при 180°C 25–30 минут. Остывший бисквит разрежьте на 2 коржа, вырежьте из середины небольшой круг, чтобы получилось кольцо. Соберите торт, промазывая коржи сметанным кремом и клюквенным конфитюром. Для глазури растопите шоколад со сливками, остудите и покройте торт. Украсьте свежими ягодами, веточками мяты и сахарной пудрой, имитирующей иней. Дайте торту хорошо пропитаться в холодильнике 4–6 часов.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Без слоев и заморочек: салат «Баварский» с сухариками и сметанно-горчичной заправкой
Общество
Без слоев и заморочек: салат «Баварский» с сухариками и сметанно-горчичной заправкой
Минус килограммы без диет: запеченный минтай с овощами для легкого ужина
Семья и жизнь
Минус килограммы без диет: запеченный минтай с овощами для легкого ужина
Медовые коржи, сметанный крем и шоколад — торт «Ностальгия». Свежий, воздушный и изящный
Общество
Медовые коржи, сметанный крем и шоколад — торт «Ностальгия». Свежий, воздушный и изящный
Торт «Крепвиль» на сковороде: вкуснота с коньячно-мандариновой пропиткой — самый простой и вкусный
Власть
Торт «Крепвиль» на сковороде: вкуснота с коньячно-мандариновой пропиткой — самый простой и вкусный
Самый светлый праздник: как россияне встретили Рождество
Россия
Самый светлый праздник: как россияне встретили Рождество
рецепты
торты
кулинария
Рождество
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчины в России смогут получить дополнительный отпуск при одном условии
Стармер раскрыл, кто примет решение об отправке войск Британии на Украину
Обезумевший отчим утопил годовалого мальчика в ванной
Захарова: Рубио поздравил Лаврова с Рождеством
Дуров обратился к россиянам с неоднозначным рождественским поздравлением
Известный миллионер погиб при крушении вертолета под Пермью
Политолог оценил возможность российской поддержки в Иране
Самые популярные техники расхламления: как навести порядок в доме и в голове
Глава немецкой партии назвала главную угрозу для нацбезопасности Германии
Снежный дождь и тепло до 0? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Муж-итальянец умершей после увеличения ягодиц Бурцевой прервал молчание
В Россию вернулся забытый вирус, который продолжает убивать людей
Политолог ответил, начнут ли США военные действия после протестов в Иране
Появились кадры с погибшим подрывником гранаты в Подольске
Психолог объяснила, как грамотно поддержать ребенка перед экзаменами
Плоскогубцами вывернули ухо: тренер запытал брата жены под Рождество
Два человека погибли при падении частного вертолета в Пермском крае
Появились подробности подрыва гранаты в Подольске
Патриарх Кирилл призвал добиться консенсуса о духовной безопасности
Минус килограммы без диет: запеченный минтай с овощами для легкого ужина
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Россия

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.