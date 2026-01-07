Создаем праздничное настроение: бисквитный торт «Рождественский венок» с клюквой и бельгийским шоколадом

Этот торт — не просто десерт, а настоящее съедобное украшение праздничного стола, создающее неповторимое настроение. Его форма традиционного рождественского венка символизирует вечную жизнь и надежду. Сочетание нежного бисквита, яркой кислинки клюквы и глубокого вкуса качественного шоколада создает идеальный баланс, делая каждый кусочек маленьким праздником.

Для торта вам понадобится: для бисквита — 4 яйца, 150 г сахара, 130 г муки, 30 г какао; для прослойки — 300 г замороженной клюквы, 150 г сахара, 500 г сметанного или сливочного крема; для глазури и украшения — 200 г бельгийского темного шоколада, 100 мл сливок, свежие ягоды клюквы, мята, сахарная пудра. Клюкву для прослойки разморозьте, протрите через сито или пюрируйте блендером, смешайте с сахаром и уварите до загустения. Яйца взбейте с сахаром до пышности, аккуратно введите просеянные муку и какао. Выпекайте в круглой разъемной форме при 180°C 25–30 минут. Остывший бисквит разрежьте на 2 коржа, вырежьте из середины небольшой круг, чтобы получилось кольцо. Соберите торт, промазывая коржи сметанным кремом и клюквенным конфитюром. Для глазури растопите шоколад со сливками, остудите и покройте торт. Украсьте свежими ягодами, веточками мяты и сахарной пудрой, имитирующей иней. Дайте торту хорошо пропитаться в холодильнике 4–6 часов.

