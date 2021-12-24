Союз пенсионеров ответил на слова мэра Елабуги о невакцинированных «врагах»

Председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский считает, что мэру Елабуги Рустему Нуриеву в скором времени придётся извиняться за свои слова о непривитых от коронавируса пенсионерах. Ранее на закрытом совещании чиновник назвал пожилых людей, не сделавших прививку от COVID-19, «ненужными» и «врагами».

Я думаю, ему скоро надо будет извиняться. Совершенно нелепое выступление, видимо в запальчивости. Больше чем уверен, что как муниципальный служащий он будет нести ответственность за слова, учитывая, что в Татарстане достаточно жёстко выстроенная вертикаль власти. Глава республики наверняка ему сделал соответствующее внушение. Так что надо ждать извинений. Это то, что не должно вытекать из уст людей, которые обличены властью, — сказал Рязанский в разговоре с NEWS.ru.

Накануне издание Kazanfirst сообщило , как Нуриев на совещании выступил против выдачи подарков и денежных средств пенсионерам в День пожилых людей или День Победы, если у них нет прививки от СOVID-19. Мэр пояснил, что непривитый пожилой человек может прийти к нему и заразить коронавирусом. Градоначальник добавил, что в этом случае сам бы не заболел, но потом мог бы инфицировать тех, у кого нет антител. Нуриев возмутился и назвал пенсионера без прививки «врагом настоящим».

23 декабря президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции отметил низкий уровень вакцинации в нашей стране. По его словам, уровень коллективного иммунитета сейчас составляет 59,4%. Глава государства добавил, что в следующем году население страны достигнет коллективного иммунитета в 80%.