Путин отметил низкий уровень вакцинации от коронавируса в России

Как и во многих других странах, в России переживают о низком уровне вакцинации, заявил президент Владимир Путина на ежегодной пресс-конференции. По словам российского лидера, сейчас уровень коллективного иммунитета от коронавируса составляет 59,4%. Он выразил надежду, что в следующем году население страны достигнет необходимого иммунитета в 80%.

Как рассказал президент, 70 млн человек привились первой дозой вакцины, ещё чуть более 70 млн сделали два укола. Этого, по его словам, недостаточно.

59,4% — это коллективный иммунитет сегодня в России, имею в виду и переболевшие, и привившиеся. У нас около 70 млн сделали первую прививку, 70 с небольшим сделали два укола. Но этого недостаточно. Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году, где-нибудь хотя бы в конце первого квартала, во втором квартале, мы достигнем этого уровня, — сказал он.

Ранее сообщалось, что прививка от коронавируса вошла в национальный календарь профилактических прививок в России. Согласно приказу Минздрава, к приоритету первого уровня для обязательной вакцинации против COVID-19 относятся лица 60 лет и старше.

В октябре зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов предложил выплачивать премии каждому россиянину, прошедшему вакцинацию от коронавируса. По его словам, размер вознаграждения должен определяться регионами, но не должен быть маленьким. Он также выступил за введение страхования жизни граждан, проходящих вакцинацию. По мнению парламентария, размер страховки должен составлять 10 млн рублей.