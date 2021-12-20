Минздрав внёс вакцину от COVID в календарь прививок

Прививка от коронавируса вошла в национальный календарь профилактических прививок. Об этом свидетельствует приказ Минздрава РФ, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, к приоритету первого уровня для обязательной вакцинации против COVID-19 относятся лица 60 лет и старше.

Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению № 1; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению № 2, — сказано в документе, который подписал глава Минздрава Михаил Мурашко.

К приоритету первого уровня также относятся взрослые, работающие по отдельным профессиям, в том числе работники в сфере медицины, социального обслуживания и образования, лица с хроническими заболеваниями, а также граждане, проживающие в городах с численностью 1 миллион человек и более. При этом в приказе уточняется, что вакцинация детей от коронавируса в возрасте от 12 до 17 лет включительно проводится добровольно, по письменному заявлению одного из родителей.

Ранее директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар заявил, что Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что все документы по вакцине от коронавируса «Спутник V» будут направлены в организацию до конца января. Он добавил, что представители организации смогут провести инспекцию на месте производства российского препарата в феврале 2022 года.