В Госдуме предложили премировать привившихся от COVID-19

Выплачивать премии каждому гражданину, прошедшему вакцинацию от COVID-19, предложил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Он отметил, что размер вознаграждения должен определяться регионами, но не должен быть маленьким, передаёт «Говорит Москва».

Если премии будет давать работодатель, то он может определить, насколько это будет его работникам интересно. Если это по рублю, то это, естественно, неинтересно. Размер будет определяться в зависимости от региона и в зависимости для кого это делать, — сказал Тумусов.

Он также предложил ввести страхование жизни для граждан, проходящих вакцинацию. По мнению парламентария, размер страховки должен составлять 10 млн рублей.

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что государство проиграло информационную кампанию по объяснению необходимости вакцинации. По его мнению, граждане не доверяют вакцине, поскольку вопросы о поствакцинальных осложнениях и о заболеваемости привитых не раскрыты.

По подсчётам инфекционистов, для снижения количества тяжёлых случаев заболевания COVID-19 и летальных исходов необходимо вакцинировать 80% населения России.