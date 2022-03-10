Совфед одобрил закон о поддержке россиян

Совет Федерации одобрил закон о поддержке россиян и устойчивости региональных бюджетов в условиях санкций. Документ вносит изменения в бюджетное законодательство и закрепляет возможность предоставления бюджету Пенсионного фонда России (ПФР) субвенций из региональных бюджетов для финансового обеспечения мер соцподдержки граждан, сообщает РИА Новости.

Изменения внесены после поручения президента России Владимира Путина обеспечить возможности предоставления выплат на детей в возрасте от 8 до 16 лет на принципах «одного окна» через ПФР.

Законом также продлевается на 2022 год право регионов направлять высвобождаемые в результате реструктуризации бюджетных кредитов средства на реализацию не только инфраструктурных, но и региональных проектов. Это решение было принято на фоне удорожания стоимости строительства.

Первый замглавы думского комитета по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая ранее рассказала, что маткапитал и другие социальные выплаты на детей в России сохранят, несмотря на западные санкции. Она напомнила, что к имеющимся пособиям в 2022 году прибавилось ещё одно — на детей от 8 до 16 лет включительно. Выплаты начнут действовать с 1 апреля, а получить их российские семьи с невысокими доходами смогут уже с мая.