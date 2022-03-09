В ГД заявили, что все детские пособия в России сохранят на фоне санкций

Маткапитал и другие социальные выплаты на детей в России сохранят, несмотря на западные санкции, рассказала NEWS.ru первый замглавы думского комитета по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Депутат добавила, что к имеющимся пособиям в 2022 году прибавилось ещё одно — на детей от 8 до 16 лет включительно.

Сейчас это одна из самых стабильных категорий. Как сказал президент [России Владимир Путин], все соцвыплаты сохраняются, кроме того, их ещё и увеличат. С этого года у нас увеличился и маткапитал, эти деньги уже есть у родителей. Ни одну социальную программу изменять не планируется. Во вчерашнем поздравлении президента прозвучала ещё одна мера поддержки: для родителей с детьми от 8 до 16 лет включительно. Это говорит о том, что соцподдержку только расширят. Если раньше у нас в этой категории детишек были охвачены только семьи с одним родителем — чаще это мама, но иногда и папа, — то сейчас все семьи, находящиеся в сложной ситуации, могут рассчитывать на поддержку, — подчеркнула Буцкая.

Материнский капитал в России с 1 февраля проиндексирован на 8,4%, что соответствует уровню инфляции. Теперь выплата на первого ребёнка по маткапиталу возрастает до 524,5 тысячи рублей. Родители второго ребёнка смогут получить 693,1 тысячи рублей. При этом россияне, которые ранее уже получали материнский капитал, всё равно смогут рассчитывать на сумму в 168,6 тысячи рублей. Помимо материнского капитала с 1 февраля на 1095 рублей — до 19 981 рубля — увеличивается пособие при рождении ребёнка.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей 8–16 лет. Он напомнил, что для беременных женщин и семей с невысокими доходами уже существуют выплаты, которые они получают каждый месяц. Такие меры предусмотрены и для родителей, воспитывающих детей в одиночку. Путин пообещал «делать всё для поддержки семей», поскольку это является для властей безусловным приоритетом.